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The Guardian

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Відповідальність за хаотичну забудову Одеси на міській владі - нардеп Качура

Київ • УНН

 • 15262 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Дозволи на виконання будівельних робіт видають органи місцевого самоврядування, а отже відповідальність за хаотичну забудову - на них. Про це у коментарі УНН заявив народний депутат, заступник голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура.

Відповідальність за хаотичну забудову Одеси на міській владі - нардеп Качура

Цитата

“Це проблема міської влади. Вона або дозволяє будівництво на своїй території, або ні. До прикладу, ті ж дозволи щодо відведення земельної ділянки у користування видають органи місцевого самоврядування.

По-друге, кожне місто повинне мати свій генеральний план. Наприклад, у Києві генерального плану немає. Якщо говорити про Одесу — думаю, що там аналогічна ситуація, як і в усіх містах-мільйонниках”, — каже нардеп.

Додамо

Актуальною для великих міст є проблема самобудів, продовжив Качура.

“Процес узаконення об’єктів самовільної забудови був свого часу спрощений. Однак, за бажання і волі органів місцевого самоврядування в цій частині теж можна наводити лад”, — додав він.

Проблемою хаотичної забудови українських міст опікується, серед інших, комітет ВР з питань місцевого самоврядування, регрозвитку та містобудування, інформує Качура.

“Наш комітет наразі врегульовує багато будівельних питань, які давали можливість маніпулювати. Раніше такого не було”, — резюмував він.

Так Качура прокоментував слова першого заступника міського голови Одеси Михайла Кучука, який заявив, що в хаотичній забудові міста винні не вони, а лобісти з Верховної Ради.

“У мене є чітке протокольне доручення мера: навести порядок в будівництві. Ми повинні зробити те, що від нас залежить. Київ, звичайно, бешкетує в нашому місті”, — заявив Кучук.

Нагадаємо

Одесити скаржаться на хаотичну забудову міста і вважають, що очільник міста Геннадій Труханов “у долі” з забудовниками. Зокрема вони розповідають про новий ЖК “Граф у моря”, який будують в рекреаційній зоні Одеси. Та попри скандал, Труханов продовжив надавати цьому забудовнику дозвільні документи на земельні ділянки в інших зонах міста.

ЖК "Граф у моря"

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