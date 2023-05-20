Ответственная за защиту детей посланница ООН могла встретиться со львовой-беловой в рф: ее раскритиковали
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Посланница ООН, ответственная за защиту детей, попавших в конфликт, Вирджиния Гамба, во время официальной поездки в москву могла встретиться с уполномоченным рф по правам ребенка марией львовой-беловой, которую обвиняют в военных преступлениях из-за депортации украинских детей. Это сразу вызвало резкую критику со стороны Human Rights Watch. Помощница представителя ООН факт встречи подтверждать не стала, отметив, что все детали поездки будут в отчете Совбеза ООН, пишет УНН со ссылкой на АР.
Детали
Вирджиния Гамба, посланница ООН, ответственная за защиту детей, оказавшихся в зоне конфликтов, находится в москве, где, как сообщается, встречается с львовой-беловой, которую Международный уголовный суд разыскивает за военные преступления, связанные с депортацией детей из Украины .
Human Rights Watch резко раскритиковала сообщения о встрече Вирджинии Гамбы с марией львовой-беловой, заявив, что российская уполномоченная должна сидеть за решеткой, а не встречаться с высокопоставленными представителями Организации Объединенных Наций.
"Трудно представить какие-либо обстоятельства, которые могли бы оправдать встречу Гамбы с подозреваемым военным преступником, когда очевидно, что есть другие официальные лица, с которыми она могла бы встретиться вместо этого", - сказала Балкис Джарра, ассоциированный директор программы международного правосудия группы.
Помощница спикера ООН Стефани Трембле не подтвердила, что Гамба встречалась с львовой-беловой, находясь в москве. На вопрос, есть ли еще кто-то, с кем Гамба могла встречаться, Трембле ответила: "Ее роль заключается в том, чтобы делать все возможное для улучшения защиты детей, пострадавших от вооруженного конфликта, и предотвращения нарушений, которые могут быть совершены против них".
Пресс-секретарь также не сообщила, обсуждала ли Гамба вопрос возвращения украинских детей, сказав журналистам, что детали будут включены в ее доклад Совету Безопасности ООН, который ожидается в начале июля. На прошлой неделе Гамба находилась в Украине, где встречалась с официальными лицами перед поездкой в москву.
После визита в Украину Гамба похвалила правительство за меры, которые оно принимает для защиты детей, которые, по ее словам, непропорционально сильно пострадали от войны.
"Дети были убиты или покалечены, их школы и больницы подверглись нападениям, а невыносимый уровень насилия, которому они подвергаются ежедневно, оставляет глубокие шрамы, которые останутся на всю жизнь", - сказала она в своем заявлении от 14 мая.
Дополнение
В марте Международный уголовный суд выдал ордера на арест львовой-беловой и президента россии владимира путина, обвинив их в похищении детей из Украины.
В апреле львова-белова выступила на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи. Западные послы бойкотировали встречу, которую созвала россия.
Она сообщила Совету, что дети были вывезены ради их безопасности, и что россия приняла более 5 миллионов украинцев, в том числе 700 000 детей - все с родителями, родственниками или законными опекунами, за исключением 2 000 детей из детских домов на восточном Донбассе, где ведутся интенсивные боевые действия.
Точное количество украинских детей, вывезенных в россию, трудно определить. В заявлении, размещенном 5 апреля в Twitter посла Украины в ООН Сергея Кислицы, говорится о том, что более 19 500 детей были изъяты из их семей или детских домов и принудительно депортированы.
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