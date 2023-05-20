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Відповідальна за захист дітей посланниця ООН могла зустрітися зі львовою-бєловою у рф: її розкритикували

Відповідальна за захист дітей посланниця ООН могла зустрітися зі львовою-бєловою у рф: її розкритикували

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Посланниця ООН, відповідальна за захист дітей, які потрапили в конфлікт, Вірджинія Гамба, під час офіційної поїздки до москви могла зустрітися з уповноваженим рф з прав дитини марією львовою-бєловою, яку звинувачують у воєнних злочинах через депортацію українських дітей. Це одразу викликало різку критику з боку Human Rights Watch. Помічниця речника ООН факт зустрічі підтверджувати не стала, зазначивши, що всі деталі поїздки будуть у звіті Радбезу ООН, пише УНН з посиланням на АР.

Деталі

Вірджинія Гамба, посланниця ООН, відповідальна за захист дітей, які опинилися в зоні конфліктів, перебуває в москві, де, як повідомляється, зустрічається з львовою-бєловою, яку Міжнародний кримінальний суд розшукує за воєнні злочини, пов'язані з депортацією дітей з України.

Human Rights Watch різко розкритикувала повідомлення про зустріч Вірджинії Гамби з марією львовою-бєловою, заявивши, що російська уповноважена має сидіти за ґратами, а не зустрічатися з високопоставленими представниками Організації Об'єднаних Націй.

"Важко уявити будь-які обставини, які могли б виправдати зустріч Гамби з підозрюваним воєнним злочинцем, коли очевидно, що є інші офіційні особи, з якими вона могла б зустрітися замість цього", - сказала Балкіс Джарра, асоційований директор програми міжнародного правосуддя групи.

Помічниця речника ООН Стефані Трембле не підтвердила, що Гамба зустрічалася зі львовою-бєловою, перебуваючи в москві. На запитання, чи є ще хтось, з ким Гамба могла зустрічатися, Трембле відповіла: "Її роль полягає в тому, щоб робити все можливе для поліпшення захисту дітей, які постраждали від збройного конфлікту, і запобігання порушенням, які можуть бути скоєні проти них".

Речниця також не повідомила, чи обговорювала Гамба питання повернення українських дітей, сказавши журналістам, що деталі будуть включені до її доповіді Раді Безпеки ООН, яка очікується на початку липня. Минулого тижня Гамба перебувала в Україні, де зустрічалася з офіційними особами перед поїздкою до москви.

Після візиту в Україну Гамба похвалила уряд за заходи, які він вживає для захисту дітей, які, за її словами, непропорційно сильно постраждали від війни.

"Діти були вбиті або покалічені, їхні школи та лікарні зазнали нападів, а нестерпний рівень насильства, якого вони зазнають щодня, залишає глибокі шрами, які залишаться на все життя", - сказала вона у своїй заяві від 14 травня.

Доповнення

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт львової-бєлової та президента росії володимира путіна, звинувативши їх у викраденні дітей з України.

У квітні львова-бєлова виступила на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН по відеозв'язку. Західні посли бойкотували зустріч, яку скликала росія.

Вона повідомила Раді, що діти були вивезені нібито заради їхньої безпеки, і що росія прийняла понад 5 мільйонів українців, у тому числі 700 000 дітей - усі з батьками, родичами або законними опікунами, за винятком 2 000 дітей з дитячих будинків на східному Донбасі, де ведуться інтенсивні бойові дії.

Точну кількість українських дітей, вивезених до росії, важко визначити. У заяві, розміщеній 5 квітня у Twitter посла України в ООН Сергія Кислиці, йдеться про те, що понад 19 500 дітей були вилучені з їхніх сімей або дитячих будинків і примусово депортовані.

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