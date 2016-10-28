Ответчиком по делу Х.Джемилева в ЕСПЧ выступит РФ - адвокат

"Вынужден разъяснить, что к Украинк защитой Х.Джемилева жалоба не подавалась. Ответчиком в жалобе выступает Российская Федерация ", - отметил адвокат.

"Права Х.Джемилева, предусмотренные Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод были нарушены в ходе аннексии Крыма, которая произошла в то время, когда он находился под стражей в Крыму, а также последовательно поднимались Российской Федерацией в ходе его этапирования в Краснодарский край и дальнейшего этапирования в Астраханской области", - отметил М.Полозов.

Адвокат Х.Джемилева подчеркнул, что РФ дважды не выполнила решение ЕСПЧ, а именно: отказавшись вернуть Хайсер Джемилева в Украину, вынесла повторный приговор, несмотря на действующий тогда приговор суда Украины, а также продолжала допускать нарушения его прав во время отбывания им наказания в астраханской колонии.

"Поскольку международное сообщество признает Крым территорией Украины, ЕСПЧ рассмотрит жалобу Хайсер Джемилова в части нарушения его прав в Крыму с привлечением Украины. По всем остальным нарушениями будет будет привлечена Российской Федерации", - добавил он.

Напомним, что 27 октября, Астраханский областной суд отказался отменить постановление суда первой инстанции об отказе в условно-досрочном освобождении Хайсер Джемилева.