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15 марта, 19:03 • 116722 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171646 просмотра

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Ответчиком по делу Х.Джемилева в ЕСПЧ выступит РФ - адвокат

Ответчиком по делу Х.Джемилева в ЕСПЧ выступит РФ - адвокат

Киев • УНН

 • 6538 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Вчера, 27 октября, защита Хайсер Джемилева - сына лидера крымских татар Мустафы Джемилева - обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с иском в связи с вынесенным ему приговором по делу об убийстве в 2013 году. Ответчиком данного иска станет РФ. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook, передает УНН.

 

"Вынужден разъяснить, что к Украинк защитой Х.Джемилева жалоба не подавалась. Ответчиком в жалобе выступает Российская Федерация ", - отметил адвокат.

"Права Х.Джемилева, предусмотренные Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод были нарушены в ходе аннексии Крыма, которая произошла в то время, когда он находился под стражей в Крыму, а также последовательно поднимались Российской Федерацией в ходе его этапирования в Краснодарский край и дальнейшего этапирования в Астраханской области", - отметил М.Полозов.

Адвокат Х.Джемилева подчеркнул, что РФ дважды не выполнила решение ЕСПЧ, а именно: отказавшись вернуть Хайсер Джемилева в Украину, вынесла повторный приговор, несмотря на действующий тогда приговор суда Украины, а также продолжала допускать нарушения его прав во время отбывания им наказания в астраханской колонии.

"Поскольку международное сообщество признает Крым территорией Украины, ЕСПЧ рассмотрит жалобу Хайсер Джемилова в части нарушения его прав в Крыму с привлечением Украины. По всем остальным нарушениями будет будет привлечена Российской Федерации", - добавил он.

Напомним, что 27 октября, Астраханский областной суд отказался отменить постановление суда первой инстанции об отказе в условно-досрочном освобождении Хайсер Джемилева.

 

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