Відповідачем у справі Х.Джемілєва в ЄСПЛ виступить РФ - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Вчора, 27 жовтня, захист Хайсера Джемілєва — сина лідера кримських татар Мустафи Джемілєва — звернувся до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з позовом у зв’язку з винесеним йому вироком у справі про вбивство 2013 року. Відповідачем даного позову стане РФ. Про це повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Змушений роз’яснити, що до України захистом Х.Джемілєва скарга не подавалася. Відповідачем у скарзі виступає Російська Федерація,” — наголосив адвокат.
“Права Х.Джемілєва , передбачені Європейською конвенцією про захист прав людини і основних свобод були порушені в ході анексії Криму, що сталася в той час, коли він перебував під вартою в Криму, а також послідовно порушувалися Російською Федерацією в ході його етапування в Краснодарський край і подальшого етапування до Астраханської області,” — зазначив М.Полозов.
Адвокат Х.Джемілєва підкреслив, що РФ двічі не виконала рішення ЄСПЛ, а саме: відмовившись повернути Хайсер Джемілєва в Україну, винесла повторний вирок, незважаючи на діючий тоді вирок суду України, а також, продовжувала допускати порушення його прав під час відбування ним покарання у астраханській колонії.
“Оскільки міжнародне співтовариство визнає Крим територією України, ЄСПЛ розглядатиме скаргу Хайсер Джемілова в частині порушення його прав в Криму з залученням України. За всіма іншими порушеннями буде буде залучена Російської Федерації,” — додав він.
Нагадаємо, що 27 жовтня, Астраханський обласний суд відмовився скасувати постанову суду першої інстанції про відмову в умовно-достроковому звільненні Хайсеру Джемілєву.