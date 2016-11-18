Известное платье М.Монро продали на аукционе за 4,8 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Платье, в котором Мэрилин Монро выступала на дне рождения президента Джона Кеннеди продали на аукционе в Лос-Анджелесе за 4,8 млн долларов, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
В этом платье Мэрилин выступала 19 мая 1962 года на дне рождения 35-го президента США Джона Кеннеди с песней "Happy Birthday Mr President". Полупрозрачное платье с блестками было сделано на заказ французским дизайнером Жаном Луи.
На аукционе также были представлены многие другие вещи актрисы: другие платья, украшения, костюмы, личные фото и подписанные звездой открытки.
Мэрилин Монро ушла из жизни в 1962 году в возрасте 36 лет от передозировки снотворным. За вещами, связанными с ней охотятся многие коллекционеры, их стоимость на аукционах нередко достигает миллионов долларов.