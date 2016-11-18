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Відому сукню М.Монро продали на аукціоні за 4,8 млн дол.

Відому сукню М.Монро продали на аукціоні за 4,8 млн дол.

Київ • УНН

 • 9286 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сукню, у якій Мерілін Монро виступала на дні народження президента Джона Кеннеді, продали на аукціоні у Лос-Анджелесі за 4,8 млн доларів, передає УНН з посиланням на The Guardian.

У цій сукні Мерілін виступала 19 травня 1962 року на дні народженні 35-го президента США Джона Кеннеді з піснею "Happy Birthday Mr President". Напівпрозора сукня з блискітками була зроблена на замовлення французьким дизайнером Жаном Луї.

На аукціоні також було представлено багато інших речей акторки: інші сукні, прикраси, костюми, особисті фото та підписані зіркою листівки.

Мерілін Монро пішла з життя в 1962 році у віці 36 років через передозування снодійним. За речами, пов'язаними із нею, полюють багато колекціонерів, їх вартість на аукціонах нерідко сягає мільйонів доларів.

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