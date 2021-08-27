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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 135718 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 141470 просмотра

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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
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Возобновляется железнодорожное сообщение между Одессой и Кишиневом

Возобновляется железнодорожное сообщение между Одессой и Кишиневом

Киев  •  УНН

 • 13356 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. С 28 августа возобновляется курсирование международного пассажирского поезда между Кишиневом и Одессой. Запуск поезда согласован совместным соглашением “Укрзализныци” и “Железной дороги Молдовы”.

Детали

Поезд будет ходить ежедневно. На сайте “Железной дороги Молдовы” сообщается о возможности купить билет на поезд онлайн, однако на территории Украины данная функция недоступна.

Отправление из Кишинева в 7:09, прибытие в Одессу в 10:55, время в пути 3 часа 44 минуты. Отправление из Одессы в 18:36, прибытие в Кишинев в 22:33, время в пути почти 4 часа.

Поезд “Кишинев — Одесса” был отменен в марте 2020 года из-за карантина. В 2005-2010 гг. поезд между Кишиневом и Одессой также не ходил из-за ситуации в Приднестровье.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

УНН-Одесса

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