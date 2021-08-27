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17 березня, 19:38 • 103567 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 132670 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 191315 перегляди

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17 березня, 13:49 • 161013 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 158983 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 164643 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 181048 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150385 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159525 перегляди

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Відновлюється залізничне сполучення між Одесою і Кишиневом

Відновлюється залізничне сполучення між Одесою і Кишиневом

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. З 28 серпня відновлюється курсування міжнародного пасажирського поїзда між Кишиневом і Одесою. Запуск потяга узгоджений спільною угодою “Укрзалізниці” і “Залізниці Молдови”.

Деталі

Поїзд буде ходити щодня. На сайті “Залізниці Молдови” повідомляється про можливість купити квиток на поїзд онлайн, однак на території України дана функція недоступна.

Відправлення з Кишинева о 7:09, прибуття до Одеси о 10:55, час у дорозі 3 години 44 хвилини. Відправлення з Одеси о 18:36, прибуття до Кишинева о 22:33, час у дорозі майже 4 години.

Поїзд “Кишинів — Одеса” був скасований в березні 2020 року через карантин. У 2005-2010 рр. поїзд між Кишиневом і Одесою також не ходив через ситуацію у Придністров’ї.

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