Відновлюється залізничне сполучення між Одесою і Кишиневом

Деталі

Поїзд буде ходити щодня. На сайті “Залізниці Молдови” повідомляється про можливість купити квиток на поїзд онлайн, однак на території України дана функція недоступна.

Відправлення з Кишинева о 7:09, прибуття до Одеси о 10:55, час у дорозі 3 години 44 хвилини. Відправлення з Одеси о 18:36, прибуття до Кишинева о 22:33, час у дорозі майже 4 години.

Поїзд “Кишинів — Одеса” був скасований в березні 2020 року через карантин. У 2005-2010 рр. поїзд між Кишиневом і Одесою також не ходив через ситуацію у Придністров’ї.