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Восстановление системы аэромедицинской эвакуации: вертолет спасателей перевез пациента после трансплантации

Киев  •  УНН

 • 12271 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Вертолет спасателей сегодня транспортировал из Запорожья пациента после пересадки донорского сердца. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"Системе экстренной аэромедицинской эвакуации в Украине - быть! На видео, снятом мной только что - прилет вертолета ГСЧС, который привез из Запорожья 38 летнего пациента, которому вчера ночью, бригада хирургов под руководством Бориса Тодурова осуществила пересадку донорского сердца. Это была 11 пересадка сердца в Украине", - написал Геращенко.

Геращенко напомнил, что Кабинет министров по инициативе министров МВД и Минздрава Арсена Авакова и Максима Степанова принял постановление о создании государственной системы аэромедицинской эвакуации.

"Это означает, что Министерство внутренних дел, силами приобретенных во Франции 55 вертолетов Eurocopter обеспечит максимально быструю доставку бригад врачей, донорских органов, граждан пострадавших в ДТП с тяжелыми последствиями, чью жизнь невозможно спасти на уровне районной больницы, если не доставить их на операционный стол в областной центр", - отметил он.

Что было раньше

Правительством было поддержано создание Единого аэромедицинского пространства, предусматривающего введение системы аэромедицинской эвакуации и авиационную транспортировку анатомических материалов реципиентов. С 1 апреля пилотный проект запускается в Львовском регионе - это 7 областей.

Дополнение

Министерство внутренних дел Украины в этом году запускает два проекта - систему аэромедицинской эвакуации и реформирования гидрометеорологической службы ГСЧС.

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