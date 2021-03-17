Відновлення системи аеромедичної евакуації: вертоліт рятувальників перевіз пацієнта після трансплантації
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Вертоліт рятувальників сьогодні транспортував із Запоріжжя пацієнта після пересадки донорського серця. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
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"Системі екстреної аеромедичної евакуації в Україні - бути! На відео, знятому мною щойно - приліт вертольота ДСНС, який привіз із Запоріжжя 38 річного пацієнта, якому вчора вночі, бригада хірургів під керівництвом Бориса Тодурова здійснила пересадку донорського серця. Це була 11 пересадка серця в Україні", - написав Геращенко.
Геращенко нагадав, що Кабінет міністрів за ініціативою міністрів МВС та МОЗ Арсена Авакова і Максима Степанова прийняв постанову про створення державної системи аеромедичної евакуації.
"Це означає, що Міністерство внутрішніх справ, силами придбаних у Франції 55 вертольотів Eurocopter забезпечить максимально швидку доставку бригад лікарів, донорських органів, громадян постраждалих в ДТП з важкими наслідками, чиє життя неможливо врятувати на рівні районної лікарні, якщо не доставити їх на операційний стіл до обласного центру", - зазначив він.
Що було раніше
Урядом було підтримано створення Єдиного аеромедичного простору, що передбачає введення системи аеромедичної евакуації та авіаційне транспортування анатомічних матеріалів реципієнтів. З 1 квітня пілотний проект запускається у Львівському регіоні - це 7 областей.
Доповнення
Міністерство внутрішніх справ України в цьому році запускає два проекти - систему аеромедичної евакуації та реформування гідрометеорологічної служби ДСНС.