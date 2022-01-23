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Открытого вторжения РФ в Украину ожидать не стоит, но мы готовимся оказывать помощь беженцам - Минобороны Румынии

Киев • УНН

 • 33401 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Румыния считает, что открытого вторжения России в Украину ожидать не стоит, но готова оказывать помощь беженцам. Об этом изданию Digi 24 заявил министр национальной обороны Румынии Василе Динку, передает УНН.

Цитата

“Если мы посмотрим на все виды военных конфликтов, то могут произойти массовые военные миграции, и мы ожидаем, что, очевидно, даже если на первый взгляд кое-кто чувствует, что мы не готовимся к возможным побочным последствиям войны. Мы к этому готовимся. Сейчас мы готовимся к возможной помощи мигрантам с этого периода. Это гуманитарная обязанность", - заявил Динку.

Детали

По словам Динку, есть шанс, что после провала Женевских переговоров нельзя будет минимизировать шансы вооруженного конфликта на украинской границе.

“Это не значит, что Румыния будет втянута в эту войну, понятно, что никакого участия не будет, люди могут быть спокойны с этой точки зрения. Но когда возле вас что-то происходит, вы должны войти в состояние если не тревоги, то по крайней мере бодрствования”, - заявил он.

Министр обороны Румынии напомнил, что НАТО не может военно вмешиваться в Украину, поскольку эта страна не является членом Североатлантического альянса.

“С этой точки зрения мы, Румыния и НАТО не будем вступать в военную войну. Конечно, экономическая война, война других законопроектов, экономическая блокада могут существовать, если есть конфликт, но в этот момент горячей войны, так сказать, мы не ожидаем”, — отметил Динку.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источникитсообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

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