Відкритого вторгнення РФ в Україну очікувати не варто, але ми готуємося надавати допомогу біженцям - Міноборони Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Румунія вважає, що відкритого вторгнення Росії в Україну очікувати не варто, але готова надавати допомогу біженцям. Про це виданню Digi 24 заявив міністр національної оборони Румунії Василе Дінку, передає УНН.
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“Якщо ми подивимося на всі види військових конфліктів, то можуть статися масові військові міграції, і ми очікуємо, що, очевидно, навіть якщо на перший погляд дехто відчуває, що ми не готуємося до можливих побічних наслідків війни. війни. Ми до цього готуємося. Зараз ми готуємося до можливої допомоги мігрантам з цього періоду. Це гуманітарний обов’язок”, — заявив Дінку.
Деталі
За словами Дінку, є шанс, що після провалу Женевських переговорів не можна буде мінімізувати шанси збройного конфлікту на українському кордоні.
“Це не означає, що Румунія буде втягнута в цю війну, зрозуміло, що ніякої участі не буде, люди можуть бути спокійні з цієї точки зору. Але коли біля вас щось відбувається, ви повинні увійти в стан якщо не тривоги, то принаймні неспання”, — заявив він.
Міністр оборони Румунії нагадав, що НАТО не може військово втручатися в Україну, оскільки ця країна не є членом Північноатлантичного альянсу.
“З цієї точки зору ми, Румунія та НАТО не вступатимемо у військову війну. Звичайно, економічна війна, війна інших законопроектів, економічна блокада можуть існувати, якщо є конфлікт, але в цей момент гарячої війни, так би мовити, ми не очікуємо”, — зазначив Дінку.
Контекст
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.
Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.