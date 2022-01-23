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Відкритого вторгнення РФ в Україну очікувати не варто, але ми готуємося надавати допомогу біженцям - Міноборони Румунії

Відкритого вторгнення РФ в Україну очікувати не варто, але ми готуємося надавати допомогу біженцям - Міноборони Румунії

Київ • УНН

 • 33407 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Румунія вважає, що відкритого вторгнення Росії в Україну очікувати не варто, але готова надавати допомогу біженцям. Про це виданню Digi 24 заявив міністр національної оборони Румунії Василе Дінку, передає УНН.

Цитата

“Якщо ми подивимося на всі види військових конфліктів, то можуть статися масові військові міграції, і ми очікуємо, що, очевидно, навіть якщо на перший погляд дехто відчуває, що ми не готуємося до можливих побічних наслідків війни. війни. Ми до цього готуємося. Зараз ми готуємося до можливої допомоги мігрантам з цього періоду. Це гуманітарний обов’язок”, — заявив Дінку.

Деталі

За словами Дінку, є шанс, що після провалу Женевських переговорів не можна буде мінімізувати шанси збройного конфлікту на українському кордоні.

“Це не означає, що Румунія буде втягнута в цю війну, зрозуміло, що ніякої участі не буде, люди можуть бути спокійні з цієї точки зору. Але коли біля вас щось відбувається, ви повинні увійти в стан якщо не тривоги, то принаймні неспання”, — заявив він.

Міністр оборони Румунії нагадав, що НАТО не може військово втручатися в Україну, оскільки ця країна не є членом Північноатлантичного альянсу.

“З цієї точки зору ми, Румунія та НАТО не вступатимемо у військову війну. Звичайно, економічна війна, війна інших законопроектів, економічна блокада можуть існувати, якщо є конфлікт, але в цей момент гарячої війни, так би мовити, ми не очікуємо”, — зазначив Дінку.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

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