Видео с экс-вице-канцлером Австрии стало частью журналистского расследования
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Скандальное видео, повлекшее за собой отставку бывшего лидера Австрийской партии свободы (АПС) и вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, было снято в рамках журналистского расследования. Об этом в своем материале сообщила газета Kurier, пишет УНН.
Как информировала газета, в ее редакцию поступило письмо, в котором говорилось, что “видео с Ибицы является проектом, мотивированным гражданским обществом, в котором использовались методы журналистского расследования”. Кроме того, письмо содержало информацию о венском адвокате, который играл значительную роль в этом расследовании, его имя не разглашается.
В письме также отрицается, что съемка видео являлась противоправным деянием. “В отношении видеозаписей стоит отметить, что использование скрытых камер в журналистских расследованиях для выявления нарушений защищено свободой слова”, — цитирует газета отрывок из письма.
Газета не уточняет, с какой целью проводилось журналистское расследование в отношении Штрахе. В пятницу Штрахе передал в прокуратуру Вены заявление в отношении трех лиц, которые могут быть причастны к производству скандальной видеозаписи с его участием. Он указал, что компрометирующий видеоматериал был снят незаконно с использованием средств скрытой съемки, и его публикация нанесла ему ущерб.
Как стало известно ранее, австрийские СМИ назвали экспертов, на временной основе смогут войти в состав правительства.