Австрійські ЗМІ назвали експертів, які на тимчасовій основі зможуть увійти до складу уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Австрійське видання Kronen Zeitung, навколо якого розгорнувся скандал з екс-віце-канцлером Австрії Хайнцем-Крістіаном Штрахе, назвало у вівторок імена експертів, які можуть увійти до складу перехідного уряду на період роботи до дострокових виборів до Національної ради Австрії (нижня палата парламенту), передає УНН з посиланням на відповідний матеріал.
Експерти змінять в уряді міністрів від Австрійської партії свободи (АПС), про відставку яких за пропозицією канцлера Себастьяна Курца оголосив президент республіки Александер Ван дер Беллен. Канцлер обіцяв до кінця вівторка надати президенту на затвердження кандидатури експертів на звільнені посади міністрів. Всі вони повинні бути приведені до присяги президентом у середу.
Так, пост глави МВС замість Херберта Кікля може зайняти колишній голова Верховного суду Австрії Екарт Ратц, замість Норберта Хофера на пост міністра транспорту, інновацій і технологій претендує директор управління повітряним рухом Austro Control Валері Хакль, міністром оборони замість Маріо Кунасека може стати кадровий офіцер Йоханн Луіф , міністром праці, соціальних справ, охорони здоров’я та захисту прав споживачів замість Беате Хартінгер-Кляйн — колишній директор департаменту цього відомства Вальтер Пьольтнер. Офіційного підтвердження цієї інформації поки не надходило.
Нагадуємо, парламент Австрії розгляне вотум недовіри уряду після скандалу.