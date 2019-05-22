Австрийские СМИ назвали экспертов, которые на временной основе смогут войти в состав правительства

Эксперты сменят в правительстве министров от Австрийской партии свободы (АПС), об отставке которых по предложению канцлера Себастьяна Курца объявил президент республики Александер Ван дер Беллен. Канцлер обещал до конца вторника предоставить президенту на утверждение кандидатуры экспертов на освободившиеся посты министров. Все они должны быть приведены к присяге президентом в среду.

Так, пост главы МВД вместо Херберта Кикля может занять бывший председатель Верховного суда Австрии Экарт Ратц, вместо Норберта Хофера на пост министра транспорта, инноваций и технологий претендует директор управления воздушным движением Austro Control Валери Хакль, министром обороны вместо Марио Кунасека может стать кадровый офицер Йоханн Луиф, министром труда, социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей вместо Беате Хартингер-Кляйн — бывший директор департамента этого ведомства Вальтер Пёльтнер. Официального подтверждения этой информации пока не последовало.

Напоминаем, парламент Австрии рассмотрит вотум недоверия правительству после скандала.