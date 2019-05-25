Відео з екс-віце-канцлером Австрії стало частиною журналістського розслідування

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Скандальне відео, що спричинило за собою відставку колишнього лідера Австрійської партії свободи (АПС) і віце-канцлера Австрії Хайнца-Крістіана Штрахе, було зняте в рамках журналістського розслідування. Про це у власному матеріалі повідомила газета Kurier, пише УНН.

Як інформувала газета, до її редакції надійшов лист, в якому говорилося, що “відео з Ібіци є проектом, мотивованим громадянським суспільством, в якому використовувалися методи журналістського розслідування”. Крім того, лист містив інформацію про віденського адвоката, який відігравав значну роль в цьому розслідуванні, його ім’я не розголошується.

У листі також заперечується, що зйомка відео була протиправною дією. “Відносно відеозаписів варто відзначити, що використання прихованих камер в журналістських розслідуваннях для виявлення порушень захищене свободою слова”, — цитує газета уривок з листа.

Газета не уточнює, з якою метою проводилося журналістське розслідування щодо Штрахе. У п’ятницю Штрахе передав в прокуратуру Відня заяву щодо трьох осіб, які можуть бути причетні до виробництва скандального відеозапису з його участю. Він вказав, що компрометуючий відеоматеріал був знятий незаконно з використанням засобів прихованої зйомки, і його публікація завдала йому шкоди.

Як стало відомо раніше, австрійські ЗМІ назвали експертів, які на тимчасовій основі зможуть увійти до складу уряду.

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