Состоялась жеребьевка второго раунда Кубка Украины по футболу

В слепом жребии, проведенного Олег Кузнецов и Василий Кардаш, приняли участие 28 команд: 10 победителей первого предварительного этапа, 16 команд первой лиги ПФЛ и “Кремень” (Кременчуг) и “Черкасчина-Академия” (Белозерье) как команды Первой лиги, перешедших во Вторую лигу.

Жребий определил следующие пары:

“Нива” (Винница) — “Горняк-Спорт” (Горишни Плавни)

“ЛНЗ-Лебедин” (Лебедин) — “Горняк” (Кривой Рог)

“Ингулец” (Петрово) — “Колос” (Ковалевка)

“Минай” (Ужгород) — “Прикарпатье” (Ивано-Франковск)

“Металлист 1925” (Харьков) — “Оболонь-Бровар” (Киев)

“Сумы” (Сумы) — “Кобра” (Харьков)

“Виктория” (Николаевка) — “Мир” (Горностаевка)

“Черкасчина-Академия” (Белозерье) — “Рух” (Винники)

“Калуш” (Калуш) — “Авангард” (Краматорск)

“Металлург” (Запорожье) — “Днепр-1” (Днепр)

“Таврия Симферополь” — “Волынь” (Луцк)

“Кремень” (Кременчуг) — “Звезда” (Кропивницкий)

“Балканы” (Заря) — “Николаев” (Николаев)

“Кристалл” (Херсон) — “Агробизнес” (Волочиск).

Стоит отметить, что базовый день проведения поединков данной стадии соревнований является 22 августа.