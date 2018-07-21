Состоялась жеребьевка второго раунда Кубка Украины по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В Доме футбола состоялась жеребьевка второго этапа Кубка Украины сезона-2018/2019, информирует УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.
В слепом жребии, проведенного Олег Кузнецов и Василий Кардаш, приняли участие 28 команд: 10 победителей первого предварительного этапа, 16 команд первой лиги ПФЛ и “Кремень” (Кременчуг) и “Черкасчина-Академия” (Белозерье) как команды Первой лиги, перешедших во Вторую лигу.
Жребий определил следующие пары:
“Нива” (Винница) — “Горняк-Спорт” (Горишни Плавни)
“ЛНЗ-Лебедин” (Лебедин) — “Горняк” (Кривой Рог)
“Ингулец” (Петрово) — “Колос” (Ковалевка)
“Минай” (Ужгород) — “Прикарпатье” (Ивано-Франковск)
“Металлист 1925” (Харьков) — “Оболонь-Бровар” (Киев)
“Сумы” (Сумы) — “Кобра” (Харьков)
“Виктория” (Николаевка) — “Мир” (Горностаевка)
“Черкасчина-Академия” (Белозерье) — “Рух” (Винники)
“Калуш” (Калуш) — “Авангард” (Краматорск)
“Металлург” (Запорожье) — “Днепр-1” (Днепр)
“Таврия Симферополь” — “Волынь” (Луцк)
“Кремень” (Кременчуг) — “Звезда” (Кропивницкий)
“Балканы” (Заря) — “Николаев” (Николаев)
“Кристалл” (Херсон) — “Агробизнес” (Волочиск).
Стоит отметить, что базовый день проведения поединков данной стадии соревнований является 22 августа.