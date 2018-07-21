Відбулося жеребкування другого раунду Кубку України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У Будинку футболу відбулося жеребкування другого етапу Кубку України сезону-2018/2019, інформує УНН з посиланням на Федерацію футболу України.
У сліпому жеребкуванні, яке провели Олег Кузнецов та Василь Кардаш, взяли участь 28 команд: 10 переможців першого попереднього етапу, 16 команд першої ліги ПФЛ та “Кремінь” (Кременчук) і “Черкащина-Академія” (Білозір’я) як команди Першої ліги, що перейшли до Другої ліги.
Жереб визначив наступні пари:
“Нива” (Вінниця) — “Гірник-Спорт” (Горішні Плавні)
“ЛНЗ-Лебедин” (Лебедин) — “Гірник” (Кривий Ріг)
“Інгулець” (Петрове) — “Колос” (Ковалівка)
“Минай” (Ужгород) — “Прикарпаття” (Івано-Франківськ)
“Металіст 1925” (Харків) — “Оболонь-Бровар” (Київ)
“Суми” (Суми) — “Кобра” (Харків)
“Вікторія” (Миколаївка) — “Мир” (Горностаївка)
“Черкащина-Академія” (Білозір’я) — “Рух” (Винники)
“Калуш” (Калуш) — “Авангард” (Краматорськ)
“Металург” (Запоріжжя) — “Дніпро-1” (Дніпро)
“Таврія-Сімферополь” — “Волинь” (Луцьк)
“Кремінь” (Кременчук) — “Зірка” (Кропивницький)
“Балкани” (Зоря) — “Миколаїв” (Миколаїв)
“Кристал” (Херсон) — “Агробізнес” (Волочиськ).
Варто зазначити, що базовий день проведення поєдинків даної стадії змагань є 22 серпня.