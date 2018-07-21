Відбулося жеребкування другого раунду Кубку України з футболу

У сліпому жеребкуванні, яке провели Олег Кузнецов та Василь Кардаш, взяли участь 28 команд: 10 переможців першого попереднього етапу, 16 команд першої ліги ПФЛ та “Кремінь” (Кременчук) і “Черкащина-Академія” (Білозір’я) як команди Першої ліги, що перейшли до Другої ліги.

Жереб визначив наступні пари:

“Нива” (Вінниця) — “Гірник-Спорт” (Горішні Плавні)

“ЛНЗ-Лебедин” (Лебедин) — “Гірник” (Кривий Ріг)

“Інгулець” (Петрове) — “Колос” (Ковалівка)

“Минай” (Ужгород) — “Прикарпаття” (Івано-Франківськ)

“Металіст 1925” (Харків) — “Оболонь-Бровар” (Київ)

“Суми” (Суми) — “Кобра” (Харків)

“Вікторія” (Миколаївка) — “Мир” (Горностаївка)

“Черкащина-Академія” (Білозір’я) — “Рух” (Винники)

“Калуш” (Калуш) — “Авангард” (Краматорськ)

“Металург” (Запоріжжя) — “Дніпро-1” (Дніпро)

“Таврія-Сімферополь” — “Волинь” (Луцьк)

“Кремінь” (Кременчук) — “Зірка” (Кропивницький)

“Балкани” (Зоря) — “Миколаїв” (Миколаїв)

“Кристал” (Херсон) — “Агробізнес” (Волочиськ).

Варто зазначити, що базовий день проведення поєдинків даної стадії змагань є 22 серпня.