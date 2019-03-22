Отбор на Евро-2020: дубль Азара принес Бельгии победу над Россией

Обрезка Ахметова в центре поля в начале встречи едва не привела к голу. Мише Бачуайи оказался лицом к лицу с вратарем, но тот вовремя бросился навстречу и ликвидировал угрозу. Бельгийцы атаковали острее и вскоре добились своего. Юре Тилеманс с линии штрафной поразил дальний угол. Ответ гостей состоялась мгновенно. Куртуа в своих владениях завозился с мячом и под прессингом Артема Дзюбы выбил его как раз на Черышев. Тот легко обыграл вратаря и отправил мяч в полупустую рамку.

Но инициатива оставалась за “красными дьяволами”. Бачуайи погубил очередной прекрасный шанс Георгий Джикия вынеся мяч с “ленточки”. Перед самым перерывом хозяева вновь вышли вперед. Эден Азар заработал пенальти (Юрий Жирков срубил капитана хозяев) и сам его реализовал.

Во второй 45-минутке бельгийцы, показалось, ослабили натиск. Российская сборная настойчиво подбиралась к воротам соперника. Но на концовку гостей не хватило. Бачуайи сначала выстрелил в штангу, а затем принял участие в голевой атаке. Второй точный удар Азара снял все вопросы о результате — 3:1.

“На этот раз играли футболисты, которые редко выступают за сборную. Но хорошо, что они развиваются в профессиональном плане, особенно те, кто давно покинул Бельгию. Что касается Азара, когда он с мячом, можно наслаждаться его игрой. Ошибка Куртуа? Его прессинговали четыре игрока. Но после этого Куртуа собрался и доказал, что является лучшим вратарем в мире”, — признался наставник бельгийцев Роберто Мартинес.

Добавим, что на счету Азара стало 29 голов за сборную Бельгии, а Тилеманс забил первый гол за национальную команду.