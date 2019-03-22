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Відбір на Євро-2020: дубль Азара приніс Бельгії перемогу над Росією

Київ • УНН

 • 9421 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Гол Юрі Тілеманса і дубль Едена Азара принесли збірній Бельгії з футболу впевнену перемогу над росіянами у протистоянні першого туру групи І відбіркового циклу ЧЄ-2020, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Відбір на Євро-2020: дубль Азара приніс Бельгії перемогу над Росією

Обрізка Ахметова в центрі поля на початку зустрічі ледь не призвела до голу. Міші Бачуаї опинився віч-на-віч з воротарем, але той вчасно кинувся назустріч і ліквідував загрозу. Бельгійці атакували гостріше і незабаром домоглися свого. Юрі Тілеманс з лінії карного майданчика поцілив у дальній кут. Відповідь гостей відбулася миттєво. Тібо Куртуа в своїх володіннях завозився з м'ячем і під пресингом Артема Дзюби вибив його якраз на Черишева. Той легко обіграв воротаря і відправив м'яч у напівпорожню рамку.

Але ініціатива залишалася за "червоними дияволами". Бачуаї занапастив черговий прекрасний шанс: Георгій Джикия виніс м'яч зі "стрічки". Перед самою перервою господарі знову вийшли вперед. Еден Азар заробив пенальті (Юрій Жирков зрубав капітана господарів) і сам його реалізував.

У другій 45-хвилинці бельгійці, здалося, послабили натиск. Російська збірна наполегливо підбиралася до воріт суперника. Але на кінцівку гостей не вистачило. Бачуаї спершу вистрілив в штангу, а потім взяв участь у гольовий атаці. Другий точний удар Азара зняв всі питання про результат – 3:1.

"Цього разу грали футболісти, які рідко виступають за збірну. Але добре, що вони розвиваються в професійному плані, особливо ті, хто давно покинув Бельгію. Що стосується Азара, коли він з м'ячем, можна насолоджуватися його грою. Помилка Куртуа? Його пресингували чотири гравця. Але після цього Куртуа зібрався і довів, що є кращим воротарем в світі", - зізнався наставник бельгійців Роберто Мартінес.

Додамо, що на рахунку Азара стало 29 голів за збірну Бельгії, а Тілеманс забив перший гол за національну команду.

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