Выдадут себя за журналистов: на Запорожскую АЭС могут приехать пропагандисты из рф
Киев • УНН
Киев. 4 апреля. УНН. Сегодня на Запорожскую АЭС планируют приехать примерно 20 пропагандистов из россии, выдающих себя за журналистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Энергоатома.
Детали
Как отметили, рашисты планируют снять для российского телевидения видео с якобы спокойным и безопасным рабочим процессом.
"Каратели требуют от наших атомщиков предоставлять для русских журнашлюх комментарии о счастливой жизни под оккупацией, но те отказываются и посылают роЅЅиян вслед за их кораблем", — отметили в Энергоатоме.
Напомним
4 марта российские военные обстреляли площадку Запорожской АЭС. В результате обстрелов возник пожар.
Сейчас ЗАЭС находится под контролем оккупантов.
Руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что российские оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу.