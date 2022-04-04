Выдадут себя за журналистов: на Запорожскую АЭС могут приехать пропагандисты из рф

Детали

Как отметили, рашисты планируют снять для российского телевидения видео с якобы спокойным и безопасным рабочим процессом.

"Каратели требуют от наших атомщиков предоставлять для русских журнашлюх комментарии о счастливой жизни под оккупацией, но те отказываются и посылают роЅЅиян вслед за их кораблем", — отметили в Энергоатоме.

Напомним

4 марта российские военные обстреляли площадку Запорожской АЭС. В результате обстрелов возник пожар.

Сейчас ЗАЭС находится под контролем оккупантов.

Руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что российские оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу.