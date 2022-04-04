Керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив, що російські окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу.
Видадуть себе за журналістів: на Запорізьку АЕС можуть приїхати пропагандисти з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Сьогодні на Запорізьку АЕС планують приїхати приблизно 20 пропагандисти з росії, які видають себе за журналістів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Енергоатому.
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Як зазначили, рашисти планують зняти для російського телебачення відео з нібито спокійним і безпечним робочим процесом.
"Карателі вимагають від наших атомників надавати для рускіх журнашлюх коментарі про щасливе життя під окупацією, але ті відмовляються і посилають роSSiян услід за їхнім кораблем", — зазначили в Енергоатомі.
Нагадаємо
4 березня російські військові обстріляли майданчик Запорізької АЕС. Внаслідок обстрілів виникла пожежа.
Наразі ЗАЕС перебуває під контролем окупантів.