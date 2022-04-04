Видадуть себе за журналістів: на Запорізьку АЕС можуть приїхати пропагандисти з рф

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Як зазначили, рашисти планують зняти для російського телебачення відео з нібито спокійним і безпечним робочим процесом.

"Карателі вимагають від наших атомників надавати для рускіх журнашлюх коментарі про щасливе життя під окупацією, але ті відмовляються і посилають роSSiян услід за їхнім кораблем", — зазначили в Енергоатомі.

Нагадаємо

4 березня російські військові обстріляли майданчик Запорізької АЕС. Внаслідок обстрілів виникла пожежа.

Наразі ЗАЕС перебуває під контролем окупантів.