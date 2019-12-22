Выдающийся актер и режиссер: в Британии умер Тони Бриттон

"Наш отец, Тони Бриттон, умер рано утром. Прекрасный актер, режиссер ...", - написала дочь.

Женщина отметила, что Бриттон также был "обворожительным человеком".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одевал Жаклин Кеннеди и Катрин Денев: скончался известный модельер

Добавим, что актер снялся в таких фильмах, как "Операция Амстердам", "Воскресение, проклятое воскресенье", "День Шакала" и других картинах.

В 1975 году он был удостоен премии Гильдии радиовещательной прессы за лучшую мужскую роль в фильме "Почти человек".