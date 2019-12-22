Одягав Жаклін Кеннеді та Катрін Деньов: помер відомий модельєр
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Парижі помер відомий французький модельєр італійського походження Емануель Унгаро, якому було 86 років. Про це АFP повідомили його родичі, передає УНН.
Як зазначено у повідомленні, Унгаро почав свою творчу діяльність в кінці 1950-х років XX століття, працюючи в будинку моди Крістобаля Баленсіаги. Власне ательє він відкрив в 1965 році, створивши першу колекцію футуристичного дизайну, що мала успіх. Його стилю тоді було властиве використання тканин з друкованим малюнком, яскравих забарвлень і драпіровок.
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У 1980-і роки Унгаро входив до п'ятірки провідних модельєрів Парижа. Його головний магазин знаходився на паризькому авеню Монтень поруч з бутиками найзнаменитіших брендів. Серед його клієнтів були, зокрема, Жаклін Кеннеді, Катрін Деньов і Ізабель Аджані.
У 1996 році Унгаро продав контрольний пакет акцій італійської компанії Ferragamo, щоб забезпечити більш широкий розвиток бренду. Модельєр припинив свою діяльність в 2004-му році. За інформацією ЗМІ, Унгаро погано себе почував протягом двох останніх років життя.