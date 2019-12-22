Видатний актор та режисер: у Британії помер Тоні Бріттон
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Британський актор Тоні Бріттон помер на 95 році життя. Про це в своєму Twitter написала його дочка Ферн Бріттон, передає УНН.
“Наш батько, Тоні Бріттон, помер рано вранці. Прекрасний актор, режисер...”, — написала донька.
Жінка зазначила, що Бріттон також був “чарівним чоловіком”.
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Додамо, що актор знявся в таких фільмах, як “Операція Амстердам”, “Воскресіння, прокляте неділя”, “День Шакала” та інших картинах.
У 1975 році він був удостоєний премії Гільдії радіомовної преси за кращу чоловічу роль у фільмі “Майже людина”.