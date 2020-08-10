Расходы по больничным в Украине за месяц выросли на более чем 100 млн гривен

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 90103 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103339 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128909 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108580 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128730 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101576 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102339 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104094 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101975 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101519 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Расходы по больничным в Украине за месяц выросли на более чем 100 млн гривен

Расходы по больничным в Украине за месяц выросли на более чем 100 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 7441 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. В июле Фонд социального страхования принял заявлений на расчеты по больничным на 101,8 млн грн (18%) больше, чем в июне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ФССУ.

"Фонд социального страхования Украины принял в течение июля 2020 года к оплате заявления-расчеты для оказания помощи по временной потере трудоспособности на сумму 667,5 млн гривен. Это на 18%, или 101,8 млн гривен больше, чем в июне 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле за компенсацией утраченного заработка по больничным листам обратились 103,8 тысяч застрахованных лиц. В целом они провели на больничном более 2 млн дней. Среднедневной размер помощи от ФССУ за этот период составил 331,5 гривен.

Напомним, в Украине сумма компенсаций по больничным за время изоляции от COVID-19 превысила 10 млн грн.

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