Сума виплат за лікарняними у зв’язку з COVID-19 перевищила 10 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. В Україні сума компенсацій за лікарняними за час ізоляції від COVID-19 перевищила 10 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду соціального страхування України, передає УНН.
"Станом на сьогодні ФССУ прийняв на оплату лікарняні листки, видані через ізоляцію від COVID-19, на суму понад 10 млн грн. Найбільше таких листків непрацездатності було видано у Житомирській області – виплати нараховано для понад тисячі осіб на суму близько 1,5 млн грн", – йдеться у повідомленні.
У ФССУ зазначили, що фінансування допомог в разі ізоляції від коронавірусної хвороби здійснюється за кошти з фонду боротьби з COVID-19. Рішення про направлення на самоізоляцію під меднаглядом з видачею листка непрацездатності приймає лікар. Відкрити такий лікарняний на період карантину можна дистанційно.
"Сума виплат від Фонду за час ізоляції складе 50% середнього доходу незалежно від тривалості страхового стажу, і 100% середнього доходу – для медичних працівників", – додали в ФФСУ.
Як повідомляв УНН, за добу найбільша кількість нових випадків захворювання на COVID-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській областях та у місті Києві. Загалом в Україні виявлено вже понад 68,7 тис. випадків COVID-19, за добу – 1197.