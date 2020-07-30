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Сумма выплат по больничным в связи с COVID-19 превысила 10 млн гривен

Сумма выплат по больничным в связи с COVID-19 превысила 10 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 14389 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. В Украине сумма компенсаций по больничным за время изоляции от COVID-19 превысила 10 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины, передает УНН.

"По состоянию на сегодня ФССУ принял на оплату больничные листы, выданные в связи с изоляцией от COVID-19 на сумму более 10 млн грн. Больше всего таких листов нетрудоспособности было выдано в Житомирской области - выплаты начислены для более тысячи человек на сумму около 1,5 млн грн", - говорится в сообщении.

В ФССУ отметили, что финансирование пособий в случае изоляции от коронавирусной болезни осуществляется за средства фонда борьбы с COVID-19. Решение о направлении на самоизоляцию под меднаблюдением с выдачей документа нетрудоспособности принимает врач. Открыть такое больничное на период карантина можно дистанционно.

"Сумма выплат от Фонда за время изоляции составит 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа, и 100% среднего дохода - для медицинских работников", - добавили в ФФСУ.

Как сообщал УНН, за сутки наибольшее количество новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской областях и в Киеве. Всего в Украине выявлено уже более 68,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1197.

Украинские Национальные Новости

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