Видатки за лікарняними в Україні за місяць зросли на понад 100 млн гривень

"Фонд соціального страхування України прийняв протягом липня 2020 року до оплати заяви-розрахунки для надання допомоги з тимчасової втрати працездатності на суму 667,5 млн гривень. Це на 18%, або 101,8 млн гривень більше, ніж у червні 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у липні за компенсацією втраченого заробітку за лікарняними листками звернулись 103,8 тисяч застрахованих осіб. Загалом вони провели на лікарняному понад 2 млн днів. Середньоденний розмір допомоги від ФССУ за цей період склав 331,5 гривень.

Нагадаємо, в Україні сума компенсацій за лікарняними за час ізоляції від COVID-19 перевищила 10 млн грн.