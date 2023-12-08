Выдача повесток в спортзалах: в Закарпатском ТЦК отреагировали на общественное возмущение

В связи с общественным ажиотажем вокруг вручения повесток в спортивных, развлекательных и других заведениях в Закарпатском ТЦК заявили, что действуют в рамках закона и высказали свое мнение относительно уклонистов, передает УНН.

Работники Закарпатского ОТЦК и СП законным образом продолжают в рамках мобилизационных мероприятий вручать повестки. По нашему мнению, те мужчины призывного возраста, которые сознательно избегая военной службы, занимаются в спортивных залах или развлекаются в комплексах отдыха не являются привилегированными по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые в непростых условиях держат оборону и бьют врага - говорится в заявлении ТЦК.

Детали

Также Закарпатский ОТЦК и СП напомнили, что вручение повестки не означает, что призывника сразу забирают на войну. Перед мобилизацией сначала происходит уточнение данных, медосмотр и обучение. Также отмечается, что в ВСУ есть немало военных специальностей, которые не предусматривают непосредственное участие в ведении боевых действий, но важны для поддержки фронта.

Кроме этого в ТЦК отметили, что препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период влечет за собой лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

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