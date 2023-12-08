Выдача повесток в спортзалах: в Закарпатском ТЦК отреагировали на общественное возмущение
Киев • УНН
В Закарпатском областном военном комиссариате заявили, что мобилизационные повестки вручаются законно, и раскритиковали тех, кто уклоняется от призыва. Они объяснили, что получение повестки не приводит к немедленному отправлению на военную службу.
В связи с общественным ажиотажем вокруг вручения повесток в спортивных, развлекательных и других заведениях в Закарпатском ТЦК заявили, что действуют в рамках закона и высказали свое мнение относительно уклонистов, передает УНН.
Работники Закарпатского ОТЦК и СП законным образом продолжают в рамках мобилизационных мероприятий вручать повестки. По нашему мнению, те мужчины призывного возраста, которые сознательно избегая военной службы, занимаются в спортивных залах или развлекаются в комплексах отдыха не являются привилегированными по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые в непростых условиях держат оборону и бьют врага
Детали
Также Закарпатский ОТЦК и СП напомнили, что вручение повестки не означает, что призывника сразу забирают на войну. Перед мобилизацией сначала происходит уточнение данных, медосмотр и обучение. Также отмечается, что в ВСУ есть немало военных специальностей, которые не предусматривают непосредственное участие в ведении боевых действий, но важны для поддержки фронта.
Кроме этого в ТЦК отметили, что препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период влечет за собой лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Затолкали мужчину в автомобиль: в сети сообщили о новом конфликте с ТЦК во Львове, в военкомате отреагировали
Выдача повесток в спортзалах: в Закарпатском ТЦК отреагировали на общественное возмущение
В Закарпатском областном военном комиссариате заявили, что мобилизационные повестки вручаются законно, и раскритиковали тех, кто уклоняется от призыва. Они объяснили, что получение повестки не приводит к немедленному отправлению на военную службу.
Белый дом: Зеленскому решать, на каких условиях он готов вести переговоры с путиным
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что президент Украины Зеленский должен определяться с условиями переговоров с путиным.
Стратегическое партнерство вместо членства в ЕС: Орбан в Париже снова выступил против вступления Украины в Евросоюз
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, ссылаясь на коррупцию и неготовность ЕС полностью принять Украину. Вместо этого он предлагает заключить соглашение о стратегическом партнерстве.
россияне обстреляли Никополь из артиллерии: из-под завалов дома спасли женщину
российские войска обстреляли Никополь, в результате чего спасатели спасли 86-летнюю женщину из разрушенного дома. Также были обстрелы Павлограда и активность беспилотников в Днепропетровской области.
Антирекорд по количеству депутатов: Рада лишила мандатов еще трех нардепов
Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий трех народных депутатов Украины.
На Киевщине каникулы у школьников продлятся от двух до трех недель
Зимние школьные каникулы в Киевской области будут разными: в 45 громадах они начнутся 25 декабря, а в других - 1 января и продлятся две-три недели, с учетом пропущенных осенних каникул.
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова назвала аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными.
путин объявил, что идет на пятый президентский срок
путин объявил, что пойдет на пятый срок на президентских выборах в россии в 2024 году.
Оккупанты в третий раз за сутки атаковали теплоэлектростанцию, находящуюся возле линии соприкосновения: детали
Российская армия неоднократно обстреливала тепловую электростанцию ДТЭК вблизи линии фронта, нанося ущерб оборудованию, но обошлось без жертв; ДТЭК работает для поддержания энергосистемы Украины. Это уже восьмой обстрел станции за последние шесть недель.
Ведет себя очень странно: СМИ проанализировали поведение путина на фоне предстоящих выборов президента рф
Российские журналисты сообщают о нестабильности последнего срока президента владимира путина: он был публично активным только 147 дней и часто демонстрировал необычное дистанцированное поведение во время событий.