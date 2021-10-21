С завтрашнего дня на дорогах Украины заработает еще 17 комплексов автофиксации нарушений ПДД
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. С завтрашнего дня на дорогах Украины заработает 17 комплексов автофиксации нарушений ПДД. Об этом информируют в Министерстве внутренних дел, передает УНН.
Цитата
“22 октября на автодорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме”, — говорится в сообщении.
Детали
На всех дорогах будут установлены приборы контроля “КАСКАД”.
Поэтому, во Львове будет расположен 2 прибора по направлениям:
В Виннице 4 прибора:
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- ул. Келецька, 30 направление направления прибора ул. Пирогова;
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- ул. Киевская, 65 направление направления прибора ул. Сергея Зулинського;
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- ул. Киевская, 126 направление направления прибора ул. Гонты;
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- просп. Юности, 46 направление направления прибора ул. келецька;
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В Харькове 1 прибор:
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- ул. Героев Труда, 2/48 направление направления прибора ул. колпака;
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В Донецкой области будет расположен по 1 прибора контроля “КАСКАД”:
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- на 676 км + 102 автодороги Н-08 направление направления с. Кальчиновка.
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Также в Харьковской области будет расположено 9 приборов контроля “КАСКАД”:
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- на 468 км + 745 автодороги М-03 направление направления м. Полтава;
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- на 517 км + 233 автодороги М-03 направление направления г. Харьков.
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- на 622 км + 984 автодороги М-03 направление направления г. Харьков.
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- на 624 км + 043 автодороги М-03 направление направления м. Славянск;
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- 15 км + 381 автодороги М-18 направление направления г. Харьков.
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- на 16 км + 622 автодороги М-18 направление направления г. Харьков.
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- на 19 км + 285 автодороги М-18 направление направления г. Харьков.
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- на 19 км + 426 автодороги М-18 направление направления м. Мерефа;
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- на 1 км + 118 автодороги Р-46 направление направления г. Харьков.
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Сообщается также, что с завтрашнего дня на дорогах Украины будет работать 218 комплексов автофиксации.
Напомним
В Украине 1 июня 2020 официально запустили систему автоматической фото- и видеофиксации дорожного движения. За время работы системы количество правонарушений на дорогах уменьшилась в восемь раз.
В июне тогда еще заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в МВД разрабатывают законопроект, согласно которому в приложении “Действие” водители смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения других водителей.
В июле группа народных депутатов, в частности из фракции “Слуга народа”, зарегистрировали в парламенте законопроект, позволяющий “сообщать” о нарушении правил дорожного движения и получать за это деньги.