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С завтрашнего дня на дорогах Украины заработает еще 17 комплексов автофиксации нарушений ПДД

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 октября. УНН. С завтрашнего дня на дорогах Украины заработает 17 комплексов автофиксации нарушений ПДД. Об этом информируют в Министерстве внутренних дел, передает УНН.

С завтрашнего дня на дорогах Украины заработает еще 17 комплексов автофиксации нарушений ПДД

Цитата

“22 октября на автодорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме”, — говорится в сообщении.

Детали

На всех дорогах будут установлены приборы контроля “КАСКАД”.

Поэтому, во Львове будет расположен 2 прибора по направлениям:

  • ул. Стрыйская, 35 направление направления прибора ул. Ивана Чмолы;
  • ул. Сихивская, 16-А направление направления прибора ул. Зеленая.

    • В Виннице 4 прибора:

    • ул. Келецька, 30 направление направления прибора ул. Пирогова;
    • ул. Киевская, 65 направление направления прибора ул. Сергея Зулинського;
    • ул. Киевская, 126 направление направления прибора ул. Гонты;
    • просп. Юности, 46 направление направления прибора ул. келецька;

    В Харькове 1 прибор:

    • ул. Героев Труда, 2/48 направление направления прибора ул. колпака;

    В Донецкой области будет расположен по 1 прибора контроля “КАСКАД”:

    • на 676 км + 102 автодороги Н-08 направление направления с. Кальчиновка.

    Также в Харьковской области будет расположено 9 приборов контроля “КАСКАД”:

    • на 468 км + 745 автодороги М-03 направление направления м. Полтава;
    • на 517 км + 233 автодороги М-03 направление направления г. Харьков.
    • на 622 км + 984 автодороги М-03 направление направления г. Харьков.
    • на 624 км + 043 автодороги М-03 направление направления м. Славянск;
    • 15 км + 381 автодороги М-18 направление направления г. Харьков.
    • на 16 км + 622 автодороги М-18 направление направления г. Харьков.
    • на 19 км + 285 автодороги М-18 направление направления г. Харьков.
    • на 19 км + 426 автодороги М-18 направление направления м. Мерефа;
    • на 1 км + 118 автодороги Р-46 направление направления г. Харьков.

    Сообщается также, что с завтрашнего дня на дорогах Украины будет работать 218 комплексов автофиксации.

    Напомним

    В Украине 1 июня 2020 официально запустили систему автоматической фото- и видеофиксации дорожного движения. За время работы системы количество правонарушений на дорогах уменьшилась в восемь раз.

    В июне тогда еще заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в МВД разрабатывают законопроект, согласно которому в приложении “Действие” водители смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения других водителей.

    В июле группа народных депутатов, в частности из фракции “Слуга народа”, зарегистрировали в парламенте законопроект, позволяющий “сообщать” о нарушении правил дорожного движения и получать за это деньги.

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