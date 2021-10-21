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Від завтра на дорогах України запрацює ще 17 комплексів автофіксації порушень ПДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. З завтрашнього дня на дорогах України запрацює 17 комплексів автофіксації порушень ПДР. Про це інформують у Міністерстві внутрішніх справ, передає УНН.

Від завтра на дорогах України запрацює ще 17 комплексів автофіксації порушень ПДР

Цитата

“22 жовтня на автодорогах Львова, Вінниці, Харкова, а також Донецької і Харківської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

На всіх дорогах будуть встановлені прилади контролю “КАСКАД”.

Відтак, у Львові буде розташовано 2 прилади за напрямками:

  • вул. Стрийська, 35 напрямок спрямування приладу вул. Івана Чмоли;
  • вул. Сихівська, 16-А напрямок спрямування приладу вул. Зелена.

    • У Вінниці 4 прилади:

    • вул. Келецька, 30 напрямок спрямування приладу вул. Пирогова;
    • вул. Київська,65 напрямок спрямування приладу вул. Сергія Зулінського;
    • вул. Київська, 126 напрямок спрямування приладу вул. Гонти;
    • просп. Юності, 46 напрямок спрямування приладу вул. Келецька;

    У Харкові 1 прилад:

    • вул. Героїв Праці, 2/48 напрямок спрямування приладу вул. Ковпака;

    У Донецькій області буде розташовано по 1 приладу контролю “КАСКАД”:

    • на 676 км+102 автодороги Н-08 напрямок спрямування с. Кальчинівка.

    Також у Харківській області буде розташовано 9 приладів контролю “КАСКАД”:

    • на 468 км+745 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Полтава;
    • на 517 км+233 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Харків;
    • на 622 км+984 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Харків;
    • на 624 км+043 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Слов’янськ;
    • на 15 км+381 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;
    • на 16 км+622 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;
    • на 19 км+285 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;
    • на 19 км+426 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Мерефа;
    • на 1 км+118 автодороги Р-46 напрямок спрямування м. Харків;

    Повідомляється також, що відзавтра на дорогах України буде працювати 218 комплексів автофіксації.

    Нагадаємо

    В Україні 1 червня 2020 року офіційно запустили систему автоматичної фото- та відеофіксації дорожнього руху. За час роботи системи кількість правопорушень на дорогах зменшилася у вісім разів.

    У червні тоді ще заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що у МВС розробляють законопроект, згідно з яким у застосунку “Дія” водії зможуть фіксувати порушення правил дорожнього руху інших водіїв.

    У липні група народних депутатів, зокрема з фракції “Слуга народу”, зареєстрували у парламенті законопроект, який дає змогу “сповіщати” про порушення правил дорожнього руху і отримувати за це гроші.

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