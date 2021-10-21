Від завтра на дорогах України запрацює ще 17 комплексів автофіксації порушень ПДР
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. З завтрашнього дня на дорогах України запрацює 17 комплексів автофіксації порушень ПДР. Про це інформують у Міністерстві внутрішніх справ, передає УНН.
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“22 жовтня на автодорогах Львова, Вінниці, Харкова, а також Донецької і Харківської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
На всіх дорогах будуть встановлені прилади контролю “КАСКАД”.
Відтак, у Львові буде розташовано 2 прилади за напрямками:
У Вінниці 4 прилади:
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- вул. Келецька, 30 напрямок спрямування приладу вул. Пирогова;
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- вул. Київська,65 напрямок спрямування приладу вул. Сергія Зулінського;
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- вул. Київська, 126 напрямок спрямування приладу вул. Гонти;
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- просп. Юності, 46 напрямок спрямування приладу вул. Келецька;
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У Харкові 1 прилад:
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- вул. Героїв Праці, 2/48 напрямок спрямування приладу вул. Ковпака;
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У Донецькій області буде розташовано по 1 приладу контролю “КАСКАД”:
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- на 676 км+102 автодороги Н-08 напрямок спрямування с. Кальчинівка.
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Також у Харківській області буде розташовано 9 приладів контролю “КАСКАД”:
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- на 468 км+745 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Полтава;
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- на 517 км+233 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Харків;
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- на 622 км+984 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Харків;
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- на 624 км+043 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Слов’янськ;
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- на 15 км+381 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;
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- на 16 км+622 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;
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- на 19 км+285 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;
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- на 19 км+426 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Мерефа;
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- на 1 км+118 автодороги Р-46 напрямок спрямування м. Харків;
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Повідомляється також, що відзавтра на дорогах України буде працювати 218 комплексів автофіксації.
Нагадаємо
В Україні 1 червня 2020 року офіційно запустили систему автоматичної фото- та відеофіксації дорожнього руху. За час роботи системи кількість правопорушень на дорогах зменшилася у вісім разів.
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