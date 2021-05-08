От заморозков ночью до 24° тепла днем: украинцев ждет новая порция температурных качелей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В ближайшие три дня украинцев ждет новая порция температурных качелей - ночью возможны заморозки на почве, а днем - до 24° тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По словам синоптиков, в последующие трое суток без осадков, лишь в юго-восточной части, 10-11 мая и в восточных областях кратковременные дожди, местами грозы.
Завтра на Левобережье, послезавтра на востоке и юго-востоке порывы ветра 15-20 м/с.
Цитата
"Температура ночью 1-8° тепла (ближайшей ночью в западных, северных и большинстве центральных областей, в ночь на 10 мая в Украине, кроме крайнего запада и побережья морей, на почве заморозки до 4-х градусов) днем завтра 12-17° тепла, на крайнем западе и в Одесской области, 10-11 мая в Украине, кроме востока, повышение температуры до 18-24°", - сообщили в Укргидрометцентре.
Напомним
На горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) за ночь выпало до 20 см снега.