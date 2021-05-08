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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 80806 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 186443 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 188109 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 272632 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 315490 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157238 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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От заморозков ночью до 24° тепла днем: украинцев ждет новая порция температурных качелей

От заморозков ночью до 24° тепла днем: украинцев ждет новая порция температурных качелей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. В ближайшие три дня украинцев ждет новая порция температурных качелей - ночью возможны заморозки на почве, а днем - до 24° тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По словам синоптиков, в последующие трое суток без осадков, лишь в юго-восточной части, 10-11 мая и в восточных областях кратковременные дожди, местами грозы.

Завтра на Левобережье, послезавтра на востоке и юго-востоке порывы ветра 15-20 м/с.

Цитата

"Температура ночью 1-8° тепла (ближайшей ночью в западных, северных и большинстве центральных областей, в ночь на 10 мая в Украине, кроме крайнего запада и побережья морей, на почве заморозки до 4-х градусов) днем завтра 12-17° тепла, на крайнем западе и в Одесской области, 10-11 мая в Украине, кроме востока, повышение температуры до 18-24°", - сообщили в Укргидрометцентре.

Напомним

На горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) за ночь выпало до 20 см снега.

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