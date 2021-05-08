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Від заморозків вночі до 24° тепла вдень: українців чекає нова порція температурних гойдалок

Від заморозків вночі до 24° тепла вдень: українців чекає нова порція температурних гойдалок

Київ • УНН

 • 30778 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. У найближчі три дні українців чекає нова порція температурних гойдалок — вночі можливі заморозки на ґрунті, а вдень — до 24° тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За словами синоптиків, у наступні три доби без опадів, лише у південно-східній частині, 10-11 травня й у східних областях короткочасні дощі, подекуди грози.

Завтра на Лівобережжі, післязавтра на сході та південному сході пориви вітру 15-20 м/с.

Цитата

“Температура вночі 1-8° тепла (найближчої ночі в західних, північних та більшості центральних областей, в ніч на 10 травня в Україні, крім крайнього заходу та узбережжя морів, на ґрунті заморозки до 4-х градусів); вдень завтра 12-17° тепла, на крайньому заході та Одещині, 10-11 травня в Україні, крім сходу, підвищення температури до 18-24°”, — повідомили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо

На горі Піп Іван Чорногірський (одна з найвищих вершин Українських Карпат, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей) за ніч випало до 20 см снігу.

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