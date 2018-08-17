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От жары в Испании умерли 23 человека

Киев • УНН

 • 11315 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. По меньшей мере 23 человека погибли в автономном сообществе Каталония на северо-востоке Испании из-за жары летом этого года. Об этом со ссылкой на данные каталонских властей сообщает Catalonia Today, передает УНН.

От жары в Испании умерли 23 человека

"По данным каталонских властей, около 23 человек погибли из-за высоких температур летом этого года. Два человека погибли в преддверии жары, которая, по сообщениям метеорологической службы, началась с 2 августа. Еще 21 человек умер от теплового удара в период с 2 по 13 августа", - пишет издание.

Указано, что жертвам было от 41 до 100 лет.

Также сообщается, что дома умерли 10 человек, остальные 13 умерли на улице, работая или занимаясь физической деятельностью.

Семнадцать людей погибли в Барселоне и окрестностях, один человек умер в Жироне, один в Лерида и еще четыре в Таррагоне.

Напомним, из-за оползня на курорте в Испании погибла пара пенсионеров.

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