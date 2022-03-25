От рук российских оккупантов погибли уже 135 детей - Офис Генпрокурора

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"135 детей по состоянию на утро 25 марта 2022 года погибло в Украине из-за вооруженной агрессии российской федерации. 184 ребенка получили ранения. Больше всего пострадало детей в Киевской - 64, Харьковской - 44, Донецкой - 46, Черниговской - 34, Николаевский - 25, Запорожской - 26, столицы - 16, Житомирской - 15, Херсонской - 15 и Сумской - 14 областях", - сообщили в прокуратуре.

Детали

В результате ожесточенных боев среди города в Рубежном Луганской области погибли двое детей.

24 марта 2022 года из-за обстрела военными рф села Новомихайловка Марьинского района Донецкой области получили ранения двое детей 6 и 13 лет.

Также 24 марта 2022 года в селе Обильное Мелитопольского района Запорожской области трое подростков - 13, 14 и 15 лет подорвались на мине. Их госпитализировали в мелитопольскую больницу. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Дополнение

По данным Офиса Генпрокурора, из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 566 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Повреждениям и разрушениям подверглись более 230 школ и 155 детских садов. Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской и городе Киев. Кроме того, пострадали от вражеского огня более 40 заведений для детей, среди которых лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

Эти данные не являются окончательными, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.