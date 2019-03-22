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От повреждения водных систем на Донбассе пострадали 3,6 млн человек

Киев • УНН

 • 7159 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. За прошлый год на востоке Украины 3,6 миллиона человек непосредственно пострадали от повреждения водных систем, которые были вызваны вооруженным противостоянием. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ЮНИСЕФ.

От повреждения водных систем на Донбассе пострадали 3,6 млн человек

В Фонде отмечают, что доступ к чистой воде - критически важный в условиях вооруженных конфликтов. Повреждение водной инфраструктуры ставит под угрозу миллионы жизней ежедневно.

За прошлый год на востоке Украины 3,6 миллиона человек непосредственно пострадали от повреждения водных систем, которые были вызваны вооруженным противостоянием. Около полумиллиона детей постоянной рискуют потерять доступ к безопасной питьевой воде в результате боевых действий. По данным ЮНИСЕФ, в условиях затянувшегося кризиса больше детей умирает от болезней, вызванных осложненным доступом к воде, чем от прямого насилия, сообщили в ЮНИСЕФ, подчеркнув, доступ к чистой воде - не привилегия, а право.

Как сообщал УНН, по 2018 в поверхностные воды было сброшено более 5 млн куб. сточных вод

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