Від пошкодження водних систем на Донбасі постраждали 3,6 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. За минулий рік на сході України 3,6 мільйона людей безпосередньо постраждали від пошкодження водних систем, що були спричинені збройним протистоянням. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію ЮНІСЕФ.
У Фонді наголошують, що доступ до чистої води – критично важливий в умовах збройних конфліктів. Пошкодження водної інфраструктури ставить під загрозу мільйони життів щодня.
За минулий рік на сході України 3,6 мільйона людей безпосередньо постраждали від пошкодження водних систем, що були спричинені збройним протистоянням. Близько півмільйона дітей постійною ризикують втратити доступ до безпечної питної води внаслідок бойових дій. За даними ЮНІСЕФ, в умовах тривалої кризи більше дітей помирає від хвороб, спричинених ускладненим доступом до води, ніж від прямого насильства, повідомили у ЮНИСЕФ, підкресливши, доступ до чистої води – не привілей, а право.
Як повідомляв УНН, за 2018 рік у поверхневі води було скинуто понад 5 млн куб. стічних вод