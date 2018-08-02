С начала суток двое украинских военных уже получили ранения

"В результате боевых действий с начала текущих суток двое украинских военных получили ранения. Сейчас они получают квалифицированную медицинскую помощь в военном мобильном госпитале. Состояние здоровья наших защитников - удовлетворительное", - говорится в сообщении.



В частности, около 01:00, в течение часа российско-оккупационные войска вели активные обстрелы из стрелкового оружия и выпустили 5 мин с миномета калибра 82 мм по защитникам Водяного. Украинские военные адекватно подавляли вражескую огневую активность из стрелкового оружия.



Также провокационные обстрелы боевики вели в районе н.п. Крымское, Новолуганское, дважды - вблизи Гнутово, и трижды - по защитникам Широкино.



Напомним, за минувшие сутки, 1 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики 21 раз открывали огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось.



