Від початку доби двоє українських військових вже отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Від початку доби в зоні проведення бойових дій на Донбасі двоє українських військових отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Внаслідок бойових дій від початку поточної доби двоє українських військових отримали поранення. Наразі вони отримують кваліфіковану медичну допомогу у військовому мобільному госпіталі. Стан здоров’я наших захисників — задовільний", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, близько 01:00, протягом години російсько-окупаційні війська вели активні обстріли зі стрілецької зброї та випустили 5 мін з міномету калібру 82 мм по захисникам Водяного. Українські військові адекватно придушували ворожу вогневу активність зі стрілецької зброї.
Також провокаційні обстріли бойовики вели в районі н.п. Кримське, Новолуганське, двічі — поблизу Гнутового, та тричі — по оборонцях Широкиного.
Нагадаємо, минулої доби, 1 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ. Важке озброєння не застосовувалося.