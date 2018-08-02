Від початку доби двоє українських військових вже отримали поранення

"Внаслідок бойових дій від початку поточної доби двоє українських військових отримали поранення. Наразі вони отримують кваліфіковану медичну допомогу у військовому мобільному госпіталі. Стан здоров’я наших захисників — задовільний", - йдеться у повідомленні.



Зокрема, близько 01:00, протягом години російсько-окупаційні війська вели активні обстріли зі стрілецької зброї та випустили 5 мін з міномету калібру 82 мм по захисникам Водяного. Українські військові адекватно придушували ворожу вогневу активність зі стрілецької зброї.



Також провокаційні обстріли бойовики вели в районі н.п. Кримське, Новолуганське, двічі — поблизу Гнутового, та тричі — по оборонцях Широкиного.



Нагадаємо, минулої доби, 1 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ. Важке озброєння не застосовувалося.



