От кори умер 5-летний ребенок с противопоказаниями к прививке
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Украине умерл от кори 5-летний ребенок с противопоказаниями к вакцинации. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Центра общественного здоровья Минздрава.
"Центр общественного здоровья Украины сообщает о новом летальном случае кори - 5-летний мальчик, который не был вакцинирован из-за противопоказаний, не смог побороть болезнь", - сообщили медики.
В семье погибшего, как отмечается, сначала заболел его старший брат, который также не был вакцинирован, однако не имел никаких противопоказаний.
"С начала вспышки корь унесла жизни 40 человек, всего в Украине этим заболеванием переболело более 115 000 человек", - добавили медики.
Напомним, Киев лидирует по количеству новых случаев кори.