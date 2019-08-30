От кори умер 5-летний ребенок с противопоказаниями к прививке

"Центр общественного здоровья Украины сообщает о новом летальном случае кори - 5-летний мальчик, который не был вакцинирован из-за противопоказаний, не смог побороть болезнь", - сообщили медики.

В семье погибшего, как отмечается, сначала заболел его старший брат, который также не был вакцинирован, однако не имел никаких противопоказаний.

"С начала вспышки корь унесла жизни 40 человек, всего в Украине этим заболеванием переболело более 115 000 человек", - добавили медики.

Напомним, Киев лидирует по количеству новых случаев кори.