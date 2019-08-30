Від кору померла 5-річна дитина з протипоказаннями до щеплення
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. В Україні померла від кору 5-річна дитина з протипоказаннями до вакцинації. Про це УНН повідомили у пресслужбі Центру громадського здоров'я МОЗ.
"Центр громадського здоров’я України повідомляє про новий летальний випадок кору – 5-річний хлопчик, що не був вакцинований через протипоказання, не зміг подолати хворобу", - повідомили медики.
У сім’ї загиблого, як зазначається, спершу захворів його старший брат, який також не був вакцинований, проте не мав жодних протипоказань.
"З початку спалаху кір забрав життя 40 людей, загалом в Україні на це захворювання перехворіло більше 115 000 осіб", - додали медики.
Нагадаємо, Київ лідирує за кількістю нових випадків кору.