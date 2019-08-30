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Від кору померла 5-річна дитина з протипоказаннями до щеплення

Від кору померла 5-річна дитина з протипоказаннями до щеплення

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. В Україні померла від кору 5-річна дитина з протипоказаннями до вакцинації. Про це УНН повідомили у пресслужбі Центру громадського здоров'я МОЗ.

"Центр громадського здоров’я України повідомляє про новий летальний випадок кору – 5-річний хлопчик, що не був вакцинований через протипоказання, не зміг подолати хворобу", - повідомили медики.

У сім’ї загиблого, як зазначається, спершу захворів його старший брат, який також не був вакцинований, проте не мав жодних протипоказань.

"З початку спалаху кір забрав життя 40 людей, загалом в Україні на це захворювання перехворіло більше 115 000 осіб", - додали медики.

Нагадаємо, Київ лідирує за кількістю нових випадків кору.

Українські Національні Новини

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