От имени НАПК декларантам звонят мошенники

В связи с этим, в НАПК разъяснили, что никогда не звонят декларантам и не пытаются получить информацию подобным образом.

"Обращаем Ваше внимание, что общение должностных лиц Национального агентства по субъектами декларирования происходит исключительно в пределах полномочий, объяснения относительно задекларированных сведений запрашиваются в официальной письменной форме. Любая другая связь осуществляется с субъектами декларирования с телефонов или адресов аппарата Национального агентства, указанных на официальном сайте НАПК", - говорится в заявлении.

Напомним, НАПК приняло решение о продлении срока полной проверки электронной декларации нардепов Константина Живаго, Андрея Павелко и Вадима Рабиновича. Начатые эти проверки бел еще 2 июня текущего года.