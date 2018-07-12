От имени НАПК декларантам звонят мошенники
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Национальному агентству по предупреждению коррупции стало известно о фактах звонков субъектам декларирования от имени работников аппарата Национального агентства. Звонки осуществлялись с целью якобы уточнения информации, указанной в их декларациях. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает УНН.
В связи с этим, в НАПК разъяснили, что никогда не звонят декларантам и не пытаются получить информацию подобным образом.
"Обращаем Ваше внимание, что общение должностных лиц Национального агентства по субъектами декларирования происходит исключительно в пределах полномочий, объяснения относительно задекларированных сведений запрашиваются в официальной письменной форме. Любая другая связь осуществляется с субъектами декларирования с телефонов или адресов аппарата Национального агентства, указанных на официальном сайте НАПК", - говорится в заявлении.
Напомним, НАПК приняло решение о продлении срока полной проверки электронной декларации нардепов Константина Живаго, Андрея Павелко и Вадима Рабиновича. Начатые эти проверки бел еще 2 июня текущего года.