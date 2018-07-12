Від імені НАЗК декларантам телефонують шахраї
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Національному агентству з питань запобігання корупції стало відомо про факти дзвінків суб'єктам декларування від імені працівників апарату Національного агентства. Дзвінки здійснювались з метою начебто уточнення інформації, що вказана в їх деклараціях. Про це йдеться у заяві відомства, передає УНН.
У зв’язку з цим, у НАЗК роз’яснили, що ніколи не телефонують декларантам та не намагаються отримати інформацію у подібний спосіб.
“Звертаємо Вашу увагу, що спілкування посадових осіб Національного агентства з суб’єктами декларування відбувається виключно в межах повноважень, пояснення щодо задекларованих відомостей запитуються в офіційній письмовій формі. Будь-який інший зв’язок здійснюється з суб’єктами декларування з телефонів або електронних адрес апарату Національного агентства, зазначених на офіційному веб-сайті НАЗК”, — йдеться у заяві.
Нагадаємо, НАЗК прийняло рішення про продовження строку повної перевірки е-декларацій нардепів Костянтина Живаго, Андрія Павелка та Вадима Рабіновича. Розпочаті ці перевірки біли ще 2 червня поточного року.