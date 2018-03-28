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От гриппа в Одесской области умер годовалый ребенок

От гриппа в Одесской области умер годовалый ребенок

Киев  •  УНН

 • 13333 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В течение недели 19-25 марта в Украине зафиксировали один смертельный случай от гриппа - в Одесской области умер годовалый ребенок. Об этом говорится в Информационном бюллетене "Грипп и ОРВИ в Украине" за 12-ю неделю, передает УНН.

"На отчетной неделе в Одесской области зарегистрирован летальный случай от гриппа A (H1N1) pdm09 (ребенок, 1 год)", - говорится в бюллетене.

Всего в течение отчетной недели в Украине гриппом и ОРВИ заболело 200 305 человек, из них 64,1% дети до 17 лет.

Отмечается, что интенсивный показатель заболеваемости составляет 516,2 на 100 тысяч населения, что на 9,4% меньше эпидемического порога по Украине.

По сравнению с предыдущей неделей темпы прироста заболеваемости среди взрослых и детей уменьшились на 12,8%, и 6,2% соответственно.

В целом по Украине эпидемический порог не превышен, однако в отдельных областях - Житомирская, Черновицкая и Закарпатская - наблюдается превышение недельного эпидемического порога на 4,7%, 8% и 1,1%.

Были госпитализированы 3,3% от общего количества заболевших, что на уровне прошлой недели. Больше всего госпитализированы детей 0-4 года, меньше - лиц старше 65 лет.

Как сообщал УНН, в течение недели на Закарпатье с симптомами ОРВИ к врачам обратились более 5 тыс. человек.

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