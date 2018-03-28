Від грипу на Одещині померла однорічна дитина

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Протягом тижня 19-25 березня в Україні зафіксували один смертельний випадок від грипу — в Одеській області померла однорічна дитина. Про це йдеться в Інформаційному бюлетені “Грип та ГРВІ в Україні” за 12-й тиждень, передає УНН.

"На звітному тижні в Одеській області зареєстровано летальний випадок від грипу A(H1N1)pdm09 (дитина, 1 рік)", - сказано у бюлетені.

Загалом протягом звітного тижня в Україні на грип і ГРВІ захворіло 200 305 осіб, з них 64,1% діти віком до 17 років.

Зазначається, що інтенсивний показник захворюваності становить 516,2 на 100 тисяч населення, що на 9,4 % менше епідемічного порогу по Україні.

Порівняно з попереднім тижнем темпи приросту захворюваності серед дорослих і дітей зменшились на 12,8%, і 6,2% відповідно.

В цілому по Україні епідемічний поріг не перевищений, проте в окремих областях - Житомирська, Чернівецька та Закарпатська - спостерігається перевищення тижневого епідемічного порогу на 4,7%, 8% та 1,1%.

Було госпіталізовано 3,3% від загальної кількості захворілих, що на рівні минулого тижня. Найбільше госпіталізовано дітей віком 0–4 роки, найменше – осіб старше 65 років.

Як повідомляв УНН, протягом тижня на Закарпатті з симптомами ГРВІ до лікарів звернулися понад 5 тис. осіб.

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