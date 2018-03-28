Від грипу на Одещині померла однорічна дитина

КИЇВ. 28 березня. УНН. Протягом тижня 19-25 березня в Україні зафіксували один смертельний випадок від грипу — в Одеській області померла однорічна дитина. Про це йдеться в Інформаційному бюлетені “Грип та ГРВІ в Україні” за 12-й тиждень, передає УНН.