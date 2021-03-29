От дождей со снегом до 13 градусов тепла: синоптики дали прогноз на завтра

Детали

По данным синоптиков, завтра в Украине облачно с прояснениями. В западных и южных областях местами небольшой дождь, в Карпатах со снегом; на остальной территории без осадков. Ветер на западе и юге страны юго-западный, на остальной территории - северо-восточный, 3-8 м/с.

Цитата

"Температура ночью 0-5° тепла, в восточных, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях от 1° тепла до 4° мороза; днем 8-13° тепла. В Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 3-8° тепла", - говорится в сообщении.

Напомним

Последние дни марта в Украине будут теплыми, а ночи - морозными. Местами ожидается мокрый снег и дождь.