Від дощів зі снігом до 13 градусів тепла: синоптики дали прогноз на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Завтра, 30 березня, в низці областей України очікується дощ, а у Карпатах – навіть з мокрим снігом. Проте температура повітря прогріється до 13 градусів тепла, хоча вночі буде морозно. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За даними синоптиків, завтра в Україні хмарно з проясненнями. У західних та південних областях місцями невеликий дощ, в Карпатах зі снігом; на решті території без опадів. Вітер на заході та півдні країни південно-західний, на решті території — північно-східний, 3-8 м/с.
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“Температура вночі 0-5° тепла, у східних, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях від 1° тепла до 4° морозу; вдень 8-13° тепла. У Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Останні дні березня в Україні будуть теплими, а ночі – морозними. Подекуди очікується мокрий сніг та дощ.