Від дощів зі снігом до 13 градусів тепла: синоптики дали прогноз на завтра

Деталі

За даними синоптиків, завтра в Україні хмарно з проясненнями. У західних та південних областях місцями невеликий дощ, в Карпатах зі снігом; на решті території без опадів. Вітер на заході та півдні країни південно-західний, на решті території — північно-східний, 3-8 м/с.

Цитата

“Температура вночі 0-5° тепла, у східних, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях від 1° тепла до 4° морозу; вдень 8-13° тепла. У Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Останні дні березня в Україні будуть теплими, а ночі – морозними. Подекуди очікується мокрий сніг та дощ.