От 9° мороза до 9° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. На части территории Украины сегодня ожидаются осадки, на дорогах - гололедица, температура воздуха в течение суток будет колебаться от 9° мороза до 9° тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 2 декабря облачно с прояснениями. В юго-западных областях небольшой снег, днем с дождем, местами гололедица; на остальной территории без существенных осадков.
В западных и северных областях на дорогах местами гололедица.
Ветер восточный, 5-10 м/с, на востоке и юго-востоке местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 0-5° мороза, в северных и восточных областях до 9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.
В Крыму дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° мороза.